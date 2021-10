Agresores no hacen cuarentena; 3 intentos de feminicidio en Guanajuato

Para los feminicidas no hay cuarentena. Estar en casa sin trabajo, sin dinero y encerrados en un solo lugar, son los factores que influyen para que los agresores intenten quitarle la vida a sus parejas, según la directora del Centro Las Libres Verónica Sánchez Cruz.

“La violencia contra mujeres, niñas y niños va a aumentar y eso está clarísimo por tres razones. Siempre aumenta en periodos vacacionales y eso que no estamos en periodo vacacional y no es el mismo estrés que los agresores están sin trabajo y sin dinero y eso va a exacerbar por supuesto. Además por el hacinamiento, es tanto tiempo en un mismo espacio y espacios tan chiquitos que no son los adecuados, pero además porque los servicios cotidianos cerraron todo”, platicó Verónica Sánchez para Zona Franca.

Las libres promueven y defienden los derechos de las mujeres en Guanajuato

La semana pasada, en un solo día tres mujeres corrieron el riesgo de vivir por última vez. Tres chicas de León, Irapuato y Dolores Hidalgo iban a ser víctimas de feminicidio. Pero se refugiaron en este colectivo para pedir ayuda. Las libres les apoyarán en el proceso legal para su protección.

La activista señaló que las denuncias se hacen por internet, lo que provoca que muchas mujeres que no tienen acceso a una computadora se queden sin apoyo. Por el momento Las Libres atienden los casos de violencia contra mujeres que son considerados graves, pues la pandemia ha causado que sus labores también se pausen, aun así se atendieron los tres intentos de feminicidio.

“En estas tres semanas que ya llevamos semiparalizadas y estamos solo atendiendo asuntos graves, hemos atendido en un solo día tres intentos de feminicidio. Eso es machismo y son por los que hemos tenido que salir a solicitar medidas de protección, eso nada más habla de lo que nos damos cuenta”.

El IMMujeres en León o a través de redes sociales o en los teléfonos que anuncian en este vídeo

Las Libres dan 10 asesorías en promedio a las mujeres que han sido víctimas de violencia en manos de sus parejas. El escenario para las mujeres se vuelve más difícil por la atención que ocupa la pandemia en estos momentos. A esto se agrega que no todas las chicas están informadas sobre a qué instituciones pedir ayuda.

“Ya de por sí dejamos a un montón de mujeres sin posibilidad. Si no tienen internet, si no saben a dónde pueden llamar, pero más aún si la política de atención en tiempos normales es poco efectiva, pues ahora imaginemos en esta crisis”.

En León, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) pone a disposición su apoyo por medio de teléfonos, redes sociales, o el acercamiento a su institución, en la avenida Olímpica #1603 en la colonia Agua Azul. El nuevo canal de comunicación es por WhatsApp. Las mujeres que estén en riego y sufran de violencia podrán llamar al 477 661 6764. Ahí recibirán asesorías en materia de trabajo social, psicología y área legal.

IO