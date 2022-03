"Aeropuerto Felipe Ángeles no cumplió con expectativas": Empresarios de León

"Es un aeropuerto que impactará más a Hidalgo y las zonas cercanas al aeropuerto Felipe Ángeles, pero las expectativas que se tenían con Texcoco con un proyecto internacional, pues no, no se cumplió, son dos proyectos muy diferentes, fue una inversión cara, con esos recursos se pudo haber terminado el aeropuerto en Texcoco y haber cumplido con potencializar el turismo nacional y los negocios, creo que es una nueva infraestructura para el país, pero no era la que necesitaba o la mejor inversión", comentó el empresario.