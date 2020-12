Advierten priistas leoneses voto en contra del Presupuesto 2021

León, Gto.- El PRI-León votará en contra del Proyecto de Presupuesto 2021 del Gobierno Municipal, porque es un presupuesto insensible y ajeno a las verdaderas necesidades de los leoneses, así lo expresó Juan Pablo López Marún, presidente del Comité Directivo Municipal de León del Partido Revolucionario Institucional, en conferencia de prensa, acompañado de los regidores priistas Vanessa Montes de Oca y Alfonso Orozco.

Más adelante, el líder municipal del PRI explicó, "en un escenario de pandemia, con su secuela de contagio y muerte y con un deterioro económico que se expresa en la pérdida de 50 mil empleos tanto en el sector formal como en el informal, León requiere un presupuesto mucho más sensible enfocado a esas dos grandes prioridades que son la salud y la reactivación económica"; criticó el extremo de insensibilidad con la reducción, para 2021 del presupuesto para Salud Municipal .

En el PRI de León pensamos que en el momento tan complicado que estamos viviendo se requiere sensibilidad del gobierno municipal para que se redirijan los recursos que se van a gasto corriente y para cosas que no son prioridad a temas que realmente son de interés para los leoneses.

Por su parte la regidora Vanessa Montes de Oca explicó que el PRI propone reasignar 280 MDP de rubros no prioritarios y de entre los gastos innecesarios mencionó 140 MDP para un programa de semaforización, Estamos en pandemia, dijo, por lo que ese gasto puede esperar, igualmente mencionó casi 28 millones de pesos para un programa de sensores, de los cuáles no se conocen los resultados de su funcionamiento. También pidió que se cierre la Oficina del Administrador de Servicios Municipales, porque no presenta resultados y se gasta anualmente $4,763,355.00.