Adultos mayores recibirán vacuna anticovid aún sin registro

¿Tus abuelitos no pudieron registrarse para ser vacunados contra el covid-19? No hay de qué preocuparse, no hay condiciones para que la reciban.

El funcionario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez señaló que la Secretaría de Salud de Guanajuato dará facilidades de vacunación a los adultos mayores sin importar que no hayan realizado previamente el registro en la plataforma del Gobierno Federal o vía telefónica.

En su participación diaria en el noticiero matutino de Tv4 Noticias, Díaz Martínez aclaró que aunque el Gobierno Federal habilitó medios de registro para los adultos mayores, éste no es estrictamente necesario.

"Sabemos que muchos no tienen accesibilidad, muchos no saben manejar alguna plataforma tecnológica, con mucho respeto lo decimos, vamos a apoyarle".

"Sabemos que muchos no tienen accesibilidad, muchos no saben manejar alguna plataforma tecnológica, con mucho respeto lo decimos, vamos a apoyarle".

"No debe haber una preocupación para los adultos mayores, la vacuna se les aplicará sin registro en la plataforma federal", dijo.

Cabe señalar que en los siguientes días (16 y 22 de febrero) Guanajuato recibirá la llagada de más dosis de vacunas anticovid que forman parte de la segunda aplicación para los profesionales de la salud.

