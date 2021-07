Adolescente que mató dos mujeres en León podría pasar 10 años internado

"El menor agresor será sometido a un procedimiento adecuado, pero no lo vamos a ver en los tribunales de adultos, eso no significa que el estado podría renunciar a dar el tratamiento adecuado a los menores, lo más importante es la vida de las personas y es un tema sensible para los familiares de las víctimas, pero el estado no renuncia totalmente al tratamiento de los menores que cometen este tipo de delito".