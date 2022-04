Adelanta diputado Ricardo Villarreal voto en contra a Reforma Electoral

Ricardo Villarreal señaló que la desaparición del y la creación de una nueva estructura electoral no es lo que hace falta en estos momentos en nuestro País, el cual tiene problemas más serios y apremiantes para discutirse en el Congreso. (Foto: Especial)

Celaya.- Unas horas después que el presidente López Obrador presentó pormenores de su propuesta de Reforma Electoral, la cual envió este mismo jueves a la Cámara de Diputados para su análisis, debate y discusión, el diputado federal por Celaya, Ricardo Villarreal, anunció que él votará en contra e incluso ya está listo para que lo empiecen a llamar "antidemócrata".

"Lo digo desde ahorita, las amenazas, los insultos y ataques no nos van a doblegar. Vamos a ir en contra de su Reforma Política que es otra gran cortina de humo para quitar la atención de los verdaderos problemas que tiene este País".

De la propuesta de Reforma Electoral que envió este jueves el Presidente, dijo que ni siquiera se tomarán la molestia de analizarla y debatirla, debido a que la desaparición del INE y una nueva estructura electoral no es lo que hace falta en estos momentos en nuestro País, el cual tiene problemas mucho más serios y apremiantes que deberían discutirse en el Congreso.

"Soy miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí la vamos a recibir con mucho gusto para batearla, ni siquiera nos vamos a meter a debatir lo absurdo. El Presidente quiere, entre muchas cosas, eliminar el INE y no son los problemas de fondo en nuestro País.

"Los problemas urgentes es el combate frontal al crimen organizado, es cómo vamos a solucionar la economía del País y parar la inflación, es cómo vamos a dotar a los mexicanos un sistema de salud sólido, es cómo vamos a sacar a tantos millones de mexicanos de la pobreza. ¡Esos son los temas que deberíamos de estar debatiendo!, no si vamos a eliminar o no al INE".

En relación al sentido del voto del bloque opositor del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, dijo que siguen unidos y fuertes para aguantar cualquier tipo de presión e insultos en estos días por venir.

Incluso, sobre el cambio de discurso de "traidor a la patria" por no haber votado a favor de la Reforma Eléctrica y que ahora podría ser "antidemócrata" por el mismo voto en contra a la Reforma Electoral, dijo que le preocuparía más que el Presidente hable bien de él: "Yo me preocuparía que el Presidente hable bien de mi, porque entonces eso significaría que me vendí".

