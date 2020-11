Adela Micha confinada en León tras dar positivo a Covid-19

Lo que pensaba mantener como un secreto tuvo que salir a la luz en el programa Saga Live, fue este 29 de octubre cuando la conductora Adela Micha confesó que dio positivo a COVID-19. Está resguardada en León.

"Me hice una prueba de Covid el lunes y salió negativa, pero por protocolo me hice otra prueba porque iba a verlos a ustedes, Fato iba a estar ahí y también el gobernador (Diego Sinhue Vallejo) lamentablemente salí positiva", indicó.

Encerrada en una habitación de hotel y conversando detrás de una pantalla Adela le confesó a Jaime Ruiz Lobera director del Teatro del Bicentenario y a Adriana Camarena directora del Instituto Estatal de Cultura que tiene coronavirus. "Me tocó", afirma. Dijo que a una de sus colaboradoras dio positivo a Covid, eso fue lo que provocó que todo el equipo se hiciera la prueba el lunes 26 de octubre -en la que salió negativa- Tres días después de la volvió a hacer y dio positivo.

"Bueno, yo no podía presentarme junto con ustedes sin hacerme una prueba esta mañana, me la hice. Me dieron el resultado a las 6 y cuarto de la tarde y empezó la histeria colectiva de: ¿qué hacemos? Y lo único que sabía que tenía que hacer es cumplir este compromiso que tenía con ustedes, pero cumplirlo de la manera más responsable: digital. No podía estar ahí y les tenía que decir".

La idea original era que la presentadora entrevistara a funcionarios estatales de turismo y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez desde el Teatro Juárez en donde el compositor guanajuatense Fato, también se presentaría. Micha no pudo asistir debido al confinamiento que tendrá que cumplir.

"Me tocó caray. Lo que tenía que hacer es esto que hice, decirles lo que estaba pasando y no arriesgar a nadie por supuesto".

Uno de los recintos más importantes del Bajío está listo para tu evento especial ???? Descubre el Centro de Convenciones de #Guanajuato y no pierdas la oportunidad de hacer de tu evento un momento inigualable enmarcado con la belleza de #GuanajuatoCapital pic.twitter.com/88v4zlIcFK — Adela Micha (@Adela_Micha) October 30, 2020

En la charla de 8 minutos los conductores de Guanajuato invitaron a Adela a que visite los 7 pueblos mágicos y la ruta de vinos en su próxima visita.

"Me encanta Guanajuato, tengo grandes amigos. La idea era transmitir hoy desde este teatro maravilloso, mañana estar en San Miguel de Allende pero bueno es lo que tocó. Lo que toca ahora es una encerrona, lamentablemente sola".

Adela Micha estará aislada por 14 días, y prometió visitar el Teatro Juárez en las próximas producciones operísticas y conciertos sinfónicos. "Tienes que regresar Adela", le dice Adriana Camarena. "Nos la debemos todos", contesta la conductora.

