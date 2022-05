Adán Augusto visitará Celaya para analizar la seguridad con ciudadanos

León.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que el secretario de Gobernación Adán Augusto López visitará Celaya para analizar la seguridad de la cuidad.

El Gobernador dijo que la iniciativa nació del propio Secretario, quien pidió que, en la reunión, además de los mandos de seguridad del Municipio, Estado y Federación, también estén presentes los empresarios, con quienes desea dialogar para buscar nuevas estrategias para atender la seguridad.

"Se abordó el tema de seguridad, sigue el diálogo respetuoso, el Secretario es amigo de Guanajuato, se cambió la relación con el Gobierno Federal, es un hombre que resuelve, vamos a seguir trabajando, vamos a reforzar Celaya".

"Él propuso y yo acepté una visita a la ciudad de Celaya para dialogar con ciudadanos y empresarios y analizar el tema, esto es una gran señal que venga un funcionario de ese nivel a una zona donde existe un tema que se ha complicado en los últimos días y que tenemos que reforzar, ese es el mensaje"

Declaró el Gobernador que aún no existe una fecha en concreto, pues se analizan las agendas, "me dijo que viene con todo gusto a una reunión con los empresarios y ciudadanos para escucharlos, es válido porque viene el Secretario de Gobernación a trabajar, a ver los temas, no sólo a las buenas noticias, sino a remangarse y trabajar, es un buen detalle".

Rodríguez Vallejo declaró que espera poder dialogar con el Secretario de Gobernación sobre el número de elementos, los operativos que se requieren para Celaya, además de reforzar a la Policía Municipal de la ciudad.

El Gobernador señaló que en materia del número de elementos del Ejército Mexicano no existen tantos problemas, pero será en el diálogo con los empresarios que definirán las nuevas estrategias.

"Lo que necesitamos es escuchar a la ciudadanía, a los empresarios que nos digan dónde está la problemática, hay que revisar todas las aristas en materia de seguridad, no podemos dar más detalles", dijo el mandatario.

Asimismo, dijo que también presentó el proyecto del Plan B que busca dotar de agua al estado de Guanajuato, principalmente al corredor industrial integrado por los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, con agua proveniente desde la Presa Solís de Acámbaro.

"Pedimos al Secretario que nos apoye con algunas obras que trae la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el proyecto del agua, mostramos lo que hemos avanzado, las pláticas que hemos tenido, el Presidente le va a dar luz verde, Adán lo vio bien y le gustó, lo vamos a presentar al mandatario y en una de esas, pronto le pondremos fecha al evento, la verdad lo recibió bien el Secretario", concluyó Diego.

