Acusan a Sheffield de violencia política de género, otra vez

León.- El exalcalde de León y excandidato a la presidencia municipal para las elecciones 2021 fue acusado por otra mujer de su mismo partido de haber ejercido violencia política de género contra ella.

"El pasado 25 de marzo yo fui participante del registro de las planillas, del partido político Morena para proceso electoral 2020- 2021 junto con mi compañera María del Carmen Cuervo", narra Ana Belén.

El día que indica, ella y Cuervo, en compañía de otras personas, recibieron en su mesa de registro a su compañero del partido Morena Ricardo Sheffield Padilla, quien había acudido para anotarse como aspirante a candidato para la presidencia municipal.

Como es lo natural en estos eventos, el proceso comenzó a demorarse, la tardanza pronto impacientó e irritó al expanista, comenta Ana Belén. María del Carmen Cuervo se acercó a Sheffield para explicarle los motivos de la lentitud, pero el dialogo no fluyó como ninguna de las dos esperaba, lo que Cuervo recibió de respuesta fueron las palabras "A mí no me agarra de los huevos nadie", pero ella no fue la única agredida.

"A este acercamiento Ricardo reaccionó de manera agresiva y violentadora, y empezó a referirse hacia mi compañera con frases como ´A mí nadie me agarra de los huevos´ y golpeando la mesa, después de esto se dirigió a mí y me empezó a decir que lo que yo estaba haciendo era un delito electoral.

El también excandidato a la gubernatura de Guanajuato en 2018, la amedrentó amenazándola con una denuncia penal. Mientras la intimidaba, le pedía a sus compañeros que anotaran su información "en todo momento con una actitud de querer humillarme, y de querer amedrentarme" señala.

Así como en el caso de María del Carmen Cuervo, la agresión hacia Ana Belén quedó registrada en video. En las imágenes, ella aparece sentada con las manos debajo de la mesa y evitando cruzar la mirada con Sheffield, cuando de casualidad voltea al frente y ve al morenista tomándole una fotografía sin su permiso.

"Se levantó, tomó su celular y me tomó una fotografía sin mi consentimiento, para divulgarla entre sus contactos. Empezó también a jactarse de que tenía palancas políticas, que era muy influyente con los líderes nacionales de Morena y que de esta manera podía afectarme", mencionó Belén.

Transgresión a sus derechos, a su derecho a la intimidad, a la integridad fue lo que la compañera de Ricardo Sheffield en ese momento sintió. La denunciante destacó que mientras que con ella tuvo un trato machista y violentadora, con sus compañeros hombres y algunas mujeres hubo un trato más cordial.

Presentan denuncia ante el TEEG en contra de Ricardo Sheffield Padilla

Las morenistas tomaron cartas en el asunto y llevaron el caso hasta el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.

"(...) De forma más prepotente me comenzó a insultar y hacer uso de frases de contenido sexual las cuales solamente hizo por el simple hecho de que la suscrita soy mujer, tratando de intimidarme y evitar que realizara mis funciones de manera adecuada. (...)" describe en el sexto punto de su denuncia Cuervo.

Más adelante en el octavo punto de la narración expresa de los hechos explica que el morenista "siguió diciendo frases misóginas pero ahora en contra de las demás compañeras que estaban en la mesa colaborando, pues de forma demás intimidatoria y pidiendo hasta su nombre comenzó a tomar fotografías de forma agresiva, poniendo el teléfono casi en el rostro de la compañera Ana Belem, quien al sentirse intimidada tuvo que levantarse de la mesa".

A través de su cuenta de Instagram Ana Belem señaló que el caso no ha tenido ninguna resolución y manifestó que era injusto que el candidato siguiera figurando en posiciones políticas de su país.

Aquí la denuncia completa:

Pidió al "Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y al partido político Morena que no cobijen a mi violentador y al de mis compañeras."

PR