Acusan a Morena de dar apoyos "incompletos" a los adultos mayores

El diputado federal del PAN Jorge Espadas y una fuente cercana al partido de Morena denunciaron los engaños que han provocado el enojo de varios ciudadanos en León y en Silao.

La situación está así. Los beneficiados de los Programas Integrales de Desarrollo, principalmente de adultos mayores, se vieron en la necesidad de firmar cuatro recibos en los que se acredita que se entregó cierta cantidad de dinero, pero al inicio solo les entregan el primero y segundo apoyo, después la gente no sabe del paradero de estos servidores, pues ya no regresan.

“Están entregando dinero en efectivo. Le entregan a la gente su primer apoyo, digamos a adultos mayores. Y las personas firmaron hasta 4 o 5 recibos, pero ellos no han regresado. La gente pone las quejas, y regresan solo a entregar otro apoyo, porque ya lo tienen todo firmado”, comentó el diputado Jorge Espadas.

Entrevista con el diputado federal del PAN Jorge Espadas

Espadas mencionó que tampoco existe un Padrón Único de Beneficiarios, es decir, un registro de los ciudadanos a los que se les entrega el apoyo económico.

La pensión para las personas de la tercera edad es otro de los beneficios que ofrece el partido Morenista

Silao es otro de los municipios con ciudadanos afectados. Una diputada local, de la que se mantiene el anonimato, denunció que varios ciudadanos firmaron la tarjeta del Banco del Bienestar entregada por servidores de la nación, pero las personas no han recibido el beneficio.

“Se aprovechan de la gente, no les llega el recurso, no ha llegado. Estamos en el quinto bimestre, debería estar siendo pagado, se han pagado uno o dos bimestres. El resto del dinero ahí está, qué se les está haciendo, ¿quién sabe? Esto no lo digo yo. Lo dice la gente”, apuntó.

Una fuente cercana al partido de Morena se sumó a estas acusaciones, confirmando que los beneficiarios de estos programas han sido dañados. Dijo que la gente se ha acercado para solicitar ayuda, señaló que han recibido muchas quejas. La solución que les ofrecen es el impulso a una denuncia pública, para una respuesta efectiva. Aun así el procedimiento es muy lento y no obtienen respuesta.

Detrás de esta situación está el delegado de Programas Integrales para el Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, y el subdelegado Ricardo Gómez Escalante. Quiénes recientemente fueron acusados de despedir injustificadamente a 15 personas encargadas de censar a los beneficiarios de los programas sociales. Además de quedarles a deber el sueldo de varios meses.