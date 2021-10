Acuario obliga a firmar ausencias temporales sin pagar: denuncian

Este es el documento que les dieron a sus empleados para firmar a pesar de no recibir sueldo en el periodo de contingencia

“Acuario del Bajío se lava las manos diciendo que si no firmas se declaran en bancarrota para no pagarte”, así comienza el relato de uno de los trabajadores que publicó su inconformidad a través de Facebook.

El chico denuncia al Grupo Ventura de aprovecharse de la situación y no respetar los derechos laborales de sus empleados, a pesar de la contingencia sanitaria. Pues solo les entregaron una hoja en la que debían llenar un par de datos y aceptar que piden permiso para "faltar", sin que les paguen.

“Hagamos viral, compartan que no están respetando nuestros derechos laborales, no sólo de nosotros, sino de muchas otras personas que se han visto afectadas de la misma forma por trabajar en empresas llamadas “grandes” que no se solidarizan en lo más mínimo por sus empleados”, dice la publicación del chico, que por respeto decidimos omitir su nombre.

Ayer uno de los empleados compartió la situación de él y sus compañeros

Te puede interesar Bares, restaurantes y parques deben cerrar durante contingencia en GTO

Las reacciones en la red corrieron en minutos. La gente apoyaba la postura del empleado y mostraba su enojo por lo “injusto” que es. Hay quienes incluso le aconsejaron que ningún colaborador regrese a trabajar al Acuario. O que también demanden de forma legal.

En el Artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo dice que el patrón estará obligado a pagar a los trabajadores un día de salario mínimo, vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Esta ley entró en vigor desde el año 2012, a raíz de la contingencia sanitaria de la influenza AH1N1.

Este es el comunicado en el que el Acuario anunció que cerraría desde el 17 de marzo, hasta nuevo aviso

El Acuario del Bajío anunció en sus redes sociales que cerraría sus puertas a partir del 17 de marzo, por la contingencia sanitaria que ha provocado el Covid-19. Y que abrirían hasta nuevo aviso. En el comunicado aseguran que “la seguridad de los huéspedes y colaboradores es prioritaria”. Ese mismo día les dieron a firmar el documento a sus empleados, anunciándoles que no les pagarían durante este periodo.