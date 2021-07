Actualización Plan de Gobierno: van 650 homicidios menos que el año pasado

En los tres años que llevamos no hay alguna obra pública, un puente, una carretera, yo no conozco ninguna, no hay alguna obra que hayan hecho por parte del gobierno federal, más allá de las bases de la Guardia Nacional, pero realmente en dinero eso no representa mucho, con todas las bases no suman la inversión que se hace en un puente, no hay una gran inversión, en obra pública no la vemos.