Acoso: Investiga SEG 60 casos; separa de su cargo a maestros involucrados

"No hay tolerancia. Es importante decirlo, Guanajuato no tolerará ninguna de estas figuras educativas de autoridad que tengan un exceso de las funciones, que no traten el ser humano como lo que es, con respeto absoluto a las personas... Hay un total respeto a la mujer, al hombre, no hay en el espacio educativo la posibilidad de que alguien haga esto y no haya una consecuencia, la ley es muy clara y se aplicará todo el rigor", señaló.