Absurdo calificar de "traidor a la patria" a diputados: Alcalde de Celaya

Celaya-. Calificar como "traidores a la patria" a los diputados y diputadas que votaron en contra de la Reforma Energética, como la celayense Sarahí Núñez, es absurdo, pues la Ley no tipifica que sea delito el estar en contra de una iniciativa de Ley, consideró este jueves el presidente municipal de Celaya Javier Mendoza.

Con ello se refirió a la campaña que ha emprendido Morena para "evidenciar" con el calificativo de "traidor a la patria" a todos los integrantes del poder legislativo que el fin de semana votaron en contra de esta reforma y con ello no se logró la mayoría calificada para pasarla al Senado a seguir el trámite de su aprobación.

"Claro que Sarahí es víctima. Es lamentable, pues para empezar en la propia legislación no aparece que el que no esté a favor de una iniciativa de ley sea un traidor a la patria, es un absurdo. Sarahí está defendiendo la libertad de México, la democracia, el patrimonio de los mexicanos. Ella está trabajando", dijo el alcalde panista.

Este miércoles las oficinas de la casa de enlace de la diputada fueron vandalizadas por militantes de Morena en Celaya, quienes colocaron varios carteles con su rostro y la leyenda de "Traidora a la patria", por el voto en contra en la sesión del domingo para aprobar la reforma energética.

Entre los convocantes a esta manifestación en casa de la legisladora, aparece también el ex candidato a la presidencia Antonio Chaurand.

Al respecto, el presidente municipal dijo que la Legisladora buscó a líderes sociales, como él mismo, para solicitarles su punto de vista para tomarlo en cuenta a la hora de emitir su voto.

"Sarahí nos estuvo buscando a varios líderes y me incluyo. Lo platicamos y es la voz del pueblo, y ahí está el resultado en donde ganaron los diputados que no aceptaron la reforma energética. Son cosas partidistas lamentablemente y no es momento de partidizar cualquier acción de gobierno. Tenemos que ser generosos y trabajar para sacar adelante a México porque al final le tocará vivir a las futuras generaciones, por eso tenemos que defender nuestro trabajo en nuestras trincheras".

"Reconozco la lucha de Sarahí, el trabajo de Ricardo Villarreal y del grupo parlamentario de los diferentes partidos políticos que no estuvieron de acuerdo con esta reforma eléctrica", finalizó Mendoza.

La Reforma Eléctrica fue desechada en la Cámara de Diputado con 223 votos en contra y 275 votos a favor, este domingo.

