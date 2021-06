Abigail busca crear brazos robóticos a bajo costo, recibe beca para estudiar

"Yo vi esta convocatoria en el grupo de Colectivos Juveniles, al ver el perfil de estudiante que pedían, me animé a participar con mucha emoción, después me contactaron para realizar una entrevista para que conocieran quién soy yo, mis intereses, mis sueños, mis metas, después se realizó un examen de conocimientos para ingresar a La Salle Bajío, después de decirme que lo pasé, pasaron unos meses y me dijeron que yo fui la ganadora" contó Abigail en un video.