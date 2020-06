A Víctor lo confundieron: "traía tiros atrás, balazos, vidrios rotos"

La señora Rosalba -por no decir su nombre real- dice: "pásenle, siéntense aquí". Le da la bienvenida a cualquier persona que quiera acompañar el luto de haber perdido a un hijo de la peor forma: asesinados tiros.

"Vino mucha gente a ver a mi hijo, no me lo dejaron solo", dice. En sus manos está un rosario azul que comparte con su hermana, lo atan fuertemente. Sus ojos se van nublando poco a poco mientras recuerda a Víctor.

El rosario era compartido entre Rosalbay su hermana. Despedían a Víctor con oraciones

Su hija llega a ofrecer canela y café. En la puerta pasa una señora y otra a darle el pésame a una madre desconsolada, pero fuerte. "Estamos con ustedes, compartimos su dolor", dice una vecina antes de sentarse a rezar.

Rosalba cuenta como mataron a su hijo. Horas antes de su muerte Víctor moldeaba la masa con su papá -porque tienen una panadería en la que no se descansa- eran casi las 2 de la mañana de este lunes cuando él se fue de la casa de sus padres. Ellos pensaban que iría a su domicilio, ubicado en la calle Kefren, en el mismo barrio: Los Ángeles II. Pero fue así, nadie supo a dónde se fue, ni con quién. Solo salió y ya no volvió. Su cuerpo quedó en la colonia Villa Verde, en León.

"A mi muchacho lo mataron en esa colonia, no sé con quién andaría. No supe con quién se salió pero andaba solo. A mi luego luego me entró en la cabeza como que lo confundieron, tuvieron que haberlo confundido, porque lo corretearon, como que lo persiguieron. Le dieron varios balazos al carro por el lado del copiloto. Luego él se anduvo metiendo en varias calles y quiso salir por una, como que él pedía auxilio".

En los periódicos locales se leía: "Asesinan a hombre en Villa Verde", "Víctor viajaba en su auto, le dispararon con cuernos de chivo".

El crimen ocurrió en la calle Montreal esquina con Lago Ontario, en la colonia Villa Verde de León (Foto: Último Minuto)

Eran las 4 de la mañana cuando los balazos sonaron. Los vecinos de la colonia Villa Verde se dieron cuenta de la terrible escena cuando salieron. Los testigos le confirmaron a Doña Rosalba que habían visto dos carros huir. Ella platica.

"El cuerpo de mi hijo quedó tirado. Una persona sí tiene cámaras. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero quiero saber si andaba mi hijo con alguien o andaba solo. A él solito lo encontraron, traía tiros atrás, en el carro, varios balazos del lado del copiloto, los vidrios todos quebrados, algún balazo le ha de haber caído".

Sus amigos le llevaron coronas de flores y lo acompañaron durante el velorio

Con sus manos señala el lugar donde le dispararon, apunta su estómago y apunta la sien. "Uno aquí -en la cabeza- el que le dieron aquí fue el que lo mató".

"Dicen que eran dos carros. Le salió uno carro por aquí –hace la señal- y otro en sentido contrario".

La madre de Víctor señaló que el Padre Fernando -sacerdote de la colonia San Felipe de Jesús- fue a "darle la bendición" a su hijo

Isaura -hermana de Víctor- recibió la impactante noticia. En una llamada un policía titubeaba para decirle que pasó. ¿Qué es de ti Víctor? Le pregunta el oficial a Isaura, ella contesta "es mi hermano". ¿Trae un auto Figo, azul? "Sí, sí es mi hermano, ya dígame que le pasó". "La subieron a la patrulla, se la llevaron a checar el cuerpo y todo. Nomás de retiradito lo vio y dijo: Sí, sí es mi hermano", cuenta la señora Rosalba con la voz de un semblante triste.

El ataúd de Víctor es blanco. Dice su mamá que de ese color porque era soltero y no tenía hijos. Lo asesinaron a sus 33 años "el otro mes iba cumplir 34" dice. El ataúd tenía la ventanilla abierta, desde ahí se veía su rostro "como si estuviera dormido", cuenta su mamá. Ahí le lloraban tres mujeres: una hermana y sus dos sobrinas adolescentes. Abrazaban la caja y en silencio lo miraban. Cerca de él había una vela encendida y unos recuadros de Juan Pablo II.

La hermana de Víctor y sus dos sobrinas se despedían abrazando el ataúd

Un señor se acerca a la madre y le dice: "mira como recuerdan a Víctor", le enseña una publicación de Facebook en la que él salía acompañado de unos amigos. Su madre lo ve y dice "ahí estaba gordito". Apenas y quiere sonreír por los buenos recuerdos y lo que le escribieron sus amigos como despedida.

"Mañana que me entreguen el carro voy a revisar, y si no encuentro ni la cartera ni su celular voy a ir a Telcel para ver cuál fue la última llamada que recibió, porque le tuvieron que haber hablado en ese momento, si no... él no se hubiera salido", dice la madre de Víctor.

Rosalba es conocida como "la señora de la panadería" en la colonia Los Ángeles II

"Yo nomás quiero saber cómo pasó esto con mi hijo, para quedarme tranquila"

Las grabaciones cercanas al crimen es lo único que pide la mamá de Víctor. Dice que había unas cámaras que "estaban directamente dónde estaba el carro". Eran las de un "mini súper". Cuando una persona cercana al hecho pidió a los dueños que le dejaran ver las grabaciones de aquella madrugada, le contestaron "que no estaba la persona que le sabía mover". En pocas palabras, no querían mostrarles las grabaciones "porque luego los iban a llamar a declarar".

"Yo nomas quiero saber cómo pasó esto con mi hijo, para quedarme tranquila. Mi muchacho no andaba en drogas ni nada".

Una persona –como ella dice- indagaba el caso, y comentó: "dicen que era porque andaba de Uber". Ella dice: "No, mi hijo no era Uber. Lo confundieron con alguien".

Eran al rededor de 10 personas las que estaban cerca de Víctor, se iban turnando para verlo a través de la ventanilla del ataúd

¿Qué recuerdan de Víctor?

Se le salieron unas lágrimas, luego volvió a acomodar sus lentes y agarró su rosario. Una vecina la consolaba y le ponía una mano sobre el hombro. En eso su hija llegó a preguntarle algo, y volvió a mostrarse "fuerte". Durante la conversación con La Silla Rota Rosalba intentaba no quebrantarse, pero era imposible.

Alrededor de ella había unas 10 personas sentadas. Casi todos eran adultos mayores. Los tiempos de pandemia esta vez no importaron para quienes decidieron darle el último adiós a Víctor.

Entre los rayos del sol la gente buscaba la sombra, una carpa blanca cubría lo que se podía. Eran cerca de las 9 de la mañana de este martes, y algunos familiares solo se habían ido a descansar un poco, toda la noche acompañaron el cuerpo de Víctor. Rosalba tenía el cabello mojado, solo se bañó y regresó a su patio para despedir a su hijo.

Todas las flores eran blancas. Víctor murió a los 33 años, era soltero

En el patio en donde estaba el cuerpo de Víctor estaba lleno de plantas y la luz entraba desde cualquier lugar. Iba y venía gente por la entrada. Los vecinos lo conocían a él y a su familia porque tienen una panadería con años de historia.

Afuera hay dos hermanos de Víctor, los que vivían con él. Los que no lo vieron dormir en casa el día de su asesinato. Ellos "tampoco saben a dónde fue ese día", platica su mamá.

A un costado del ataúd está la foto de Víctor Elías González. Sonríe y trae puesta una gorra de Los Ángeles. Lo recuerdan como alguien que siempre paseaba en su carro y ayudaba a sus padres en la panadería.

Víctor Elías González

Esta tarde, a las 4 p.m. se celebrará la misa de cuerpo presente en el Templo del Perpetuo Socorro, cerca del Panteón de San Nicolás en dónde lo van a sepultar. "Nos dijeron que nomás podemos ir 20 personas, pues a ver cómo le hacemos. Tengo 8 hijos y mis nietos, ya somos muchos".

Los asistentes comenzaron a rezar. Un padre nuestro a una sola voz. La madre de Víctor decía: "Le pido a Dios que me de mucha fuerza para poder aguantar esto. Ahorita lo veo tranquilo, como si estuviera dormido, lo tengo aquí conmigo. Pero cuando se lo lleven...".