A una semana de WiFi gratis en los camiones, primeros usuarios opinan

León-. La mayoría de la gente que va en el camión tiene un celular en la mano. Pero a la hora de tener acceso a internet gratuito las opiniones se dividen. Muchos lo ven positivo y dicen que les sirve para una emergencia, otros cuestionan que la red les pida sus datos.

"Por ejemplo, yo ahorita vengo a entregar algo, y si no tengo internet pues como me comunicaría con la persona, entonces veo positiva la propuesta. Hasta ahora no me he conectado porque tengo datos, pero en determinado momento lo voy a ocupar", dice Carlos Ramírez, de 24 años, quien espera su camión en la estación de la colonia Maravillas.

Te puede interesar León tendrá internet gratis en paraderos y "orugas"

Y es que este 30 de noviembre el Municipio anunció que el Sistema Integral de Transporte (SIT) contaría con internet gratuito. Es decir, en mil 750 camiones, 84 paraderos y en las 7 bases de transferencia ya hay acceso a la red.

De acuerdo con el SIT, basta conectarse en cualquiera de las estaciones para tener internet todo el recorrido, hasta bajarse del camión. Sin importar si se trasborda o se toma otra ruta en algún paradero.

Las opiniones chocan cuando se habla de la seguridad de una red pública. Eder, un chico de 21 años, asegura que es peligroso conectarse. Es importante decir la mayoría de los entrevistados no se han conectado a la red.

"Yo no confío por la invasión de privacidad. Lleva una semana que salió esto pero no me he conectado".

Te puede interesar León acorta la brecha digital

En la estación de la colonia Maravillas hay un anuncio grande que dice: Wifi Gratis. Los pasos para conectarse son seleccionar la red Wifi Mao y completar los datos solicitados, como el género, el grupo de edad, el correo electrónico y la ocupación.

Irma, otra de las pasajeras, dice que el internet es necesario para comunicarse en momentos de inseguridad. "Por la delincuencia", resalta.

"Me parece una buena idea, para cualquier emergencia es muy necesario, ya vez que ahorita hay mucha inseguridad. Nunca me he conectado, pero sí lo haría. Sí me dicen compañeros que aquí en la base hay internet", dice Irma Estrada, de 37 años.

Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas Coordinados de León dijo que esta iniciativa es una forma de agradecerles a los usuarios su preferencia. "Sin escalas, sin interrupciones, durante todo su traslado a través de una red Wiwi".

"Yo lo llegué a usar como para Facebook, para Messenger, pero luego piden nombre, datos, digo: ´para qué, no tiene caso que sepan mis datos´", comenta otro de los usuarios en la base de Maravillas.

Al preguntarle su opinión a Emilia, una usuaria que espera su camión en el paradero de Vicente Valtierra dice que el internet ayudaría en momentos difíciles.

"Está bien, casi siempre tengo datos pero un día por emergencia o algo, como ahorita para las mujeres en las orugas, por el peligro", comenta Emilia Vázquez, de 38 años.

¿POR QUÉ ES PELIGROSO CONECTARSE A LAS WIFI PÚBLICAS?

Según la Oficina de Seguridad Internauta al conectarse a las redes inalámbricas abiertas pueden robar tu información. En caso de usarlas recomiendan instalar un antivirus, deshabilitar cualquier proceso de sincronización y no navegar en páginas que no comienzan con un HTTPS.

Evita iniciar sesión con usuario y contraseña para cualquier servicio. Así como transacciones bancarias y compras en línea.

Para mayor seguridad aconsejan acceder a una red con seguridad WPA (Acceso a Wi-fi Protegido, en español) o WPA2. Las redes públicas son WEP (Privacidad equivalente a cableado).