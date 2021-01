A un mes de su desaparición siguen buscando a estos cinco irapuatenses

Irapuato-. Luis García Zuñiga Epifanio, de 60 años, hace una llamada todos los días: marca al celular de su nieto Mario Fernando Ramírez García, de 22 años, con la esperanza de escuchar su voz, el aparato está "muerto", dice. Su calvario es similar al de otras cuatro familias que buscan desesperadamente a un grupo de jóvenes.

Mario salió a dar una vuelta en coche junto a cuatro amigos: Cecilia Karely Mendoza López, de 15 años; María Guadalupe Mendoza Álvarez, de 26 años (ambas eran primas); Edwin Parra (del que no se tiene más información) y Miguel Ángel Vera Sierra, de 34 años. Fue el 8 de diciembre del 2020 cuando los vieron por última vez, en la calle Ojinaga.

"Estaban en el barrio de Santa Anita, ahí llegó Miguel Ángel y los invitó a dar una vuelta, a las 7 de la noche (...) la mamá de la menor (Kareli) se comunicó a las 10 y ella le dijo que ya iban para su casa, a las 11:40 ningún teléfono estaba conectado, creemos que los levantaron y les quitaron los teléfonos", relata Luis García, abuelo de Mario, uno de los desaparecidos.

Kareli cumplió 15 años estando desaparecida

Desde ese momento la búsqueda comenzó y lleva más de un mes. Los familiares no han parado ni un solo día. Incluso, el 9 de diciembre, el abuelo de Mario pagó 30 mil pesos a un hombre identificado como Edilberto —un vecino del barrio de Santa Anita, que tiene domicilio en la calle Emiliano Zapata— que le aseguró saber sobre su paradero, pero se trató de una extorsión.

"Me pidieron 30 mil pesos, una persona que me refería que sabía quién tenía a mi nieto (...) de hecho me dio una cuenta , pero la cuenta solo me aceptó 15 mil pesos, le di los otros en efectivo, con la promesa de que me regresara a mi nieto, pero eso nunca sucedió".

El extorsionador hizo lo mismo con las demás familias, "pedía 30 mil pesos por cada uno, pero solamente pagué yo", dice el abuelo de Mario, quien interpuso una denuncia y señala que la Fiscalía del Estado ya tiene identificado al responsable, pero aun no ha sido detenido.

Cinco días después de la desaparición, autoridades localizaron el carro en el que viajaban los chicos: en la calle Abundio Gómez, en la colonia Álvaro Obregón según el mapa de Google, a un kilómetro y medio de la calle Ojinaga, donde los vieron por última vez.

"En San Juan Barrio Nuevo, ahí localizaron el carro, creemos que alguien los levantó (...) al preguntarle si hay alguna señal o pista que los lleve a los responsables contestó: creemos que es el crimen organizado, son las personas que hacen eso".

Distancia entre el punto en el que localizaron el auto en el que iban los jóvenes y donde los vieron por última vez

Los avances de las autoridades estatales sobre este caso han sido lentos, el familiar señaló que a través de Yolanda Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida Por Particulares los han ayudado más, pero que aun así la información no es muy clara, pues esperan los videos en los que se ve a un hombre cerca del vehículo en el que viajaban las víctimas.

"Desde el día 9 hasta hoy no nos tienen gran cosa (...) tienen un video donde apareció el carro, el 13 de diciembre, en la calle Abundio Gómez. Se ve donde llegó el carro, pero están esperando ver las cámaras en donde se ve a una persona que salió del carro, cerca de las 2 de la mañana, es una suposición todavía".

Ahora su familia espera una de la llamada de la Fiscalía, pero siguen insistiendo esperanzados. "No sé si tengan una línea de investigación (...) siempre salimos de ahí sin nada", cuenta don Luis con una voz triste, del otro lado del teléfono. "Que se pongan a trabajar", dice.

"Ya hicimos marchas, ruedas de prensa, ya lo sabe el fiscal, todo Guanajuato lo sabe pero no los encontramos", menciona desesperado.

Barrio de Santa Anita, Irapuato, donde desaparecieron los cinco jóvenes

CARTA A MARIO

Mario es un chico de 22 años al que le dicen "negrito". Terminó la preparatoria y estaba desempleado —por la pandemia—antes de desaparecer. Era muy apegado a su abuelo, quien junto a sus padres lucha incansablemente por encontrarlo. "Mi negro", tu abuelo no deja de buscarte", escribe en sus redes sociales.

Su prima le escribió una carta que fue publicada en "Los queremos de regreso Irapuato" —un grupo de Facebook en el que comparten las fotos y datos de los cinco jóvenes— en esta le pide a Mario que luche por sobrevivir para que pronto vuelvan a abrazarse.

"Día con día te pensamos, te buscamos, te esperamos, pedimos a Dios porque te cuide a cada instante, que guíe tus pasos, te proteja y te traiga de regreso a casa, que nos muestre el camino para que nuevamente estemos juntos".

¿QUÉ SIGUE EN LA BÚSQUEDA DE LOS JÓVENES?

Don Luis señaló que su familia y la de los otros cuatro jóvenes tienen planeado viajar a la Ciudad de México para tener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para pedir su apoyo.

"La próxima semana estamos planeando visitar al presidente López Obrador, vamos a pedir el apoyo de él y del fiscal, porque después de un mes y medio no los encontramos".

Serán aproximadamente 50 personas las que visiten la capital en un autobús.

Finalmente el señor Luis pide ayuda a los ciudadanos: "si nos pueden apoyar les agradecería, si ven algo raro, que no callen, que nos ayuden, hoy somos nosotros, mañana quien sabe".

EN 2020 DESAPARECIERON 476 PERSONAS

Irapuato además de León es uno de los municipios en los que más personas desaparecen. En el 2012 se registraron 117; en 2013 (293); en 2014 (331); en 2015 (318); en 2016 (365); en 2017 (402); en 2018 (508); en 2019 (600) y hasta el 30 de noviembre del 2020 desaparecieron 476 personas. Esto de acuerdo al documento de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida Por Particulares desglosado por municipios de Guanajuato.

En el estado el 49.27% de los desaparecidos son hombres y el 49.10% son mujeres. Un 57.14% de estas personas son mayores de 18 años y el 42.36% son menores de 17.