A reventar la Deportiva Estatal por segundas dosis para 50 a 59 años

Esta mañana la Deportiva Estatal está a reventar, cerca de 500 adultos de 50 a 59 años y mujeres embarazadas hacen fila para recibir por último día la segunda dosis anticovid, luego de que el Municipio anunciara este domingo que ya se habían agotado.

El Gobierno aplicará cerca de 2 mil dosis de Pfizer a partir de las 12 del día a quienes no alcanzaron la segunda vacuna este fin de semana, y pertenecen a este sector.

La cola es kilométrica, le da la vuelta a la manzana, desde el bulevar López Mateos hasta recorrer tres o cuatro cuadras más. La sana distancia es imposible porque nadie quiere perder su lugar, un lugar que algunos apartaron desde las 4 de la mañana.

A las 10 de la mañana eran cerca de 350 personas, pero conforme avanzaron los minutos el tráfico aumentó e iban llegando más personas.

Con su registro en mano, un banquito, un paraguas, una torta, una gorra, y algunos hasta con tanques de oxígeno, así es el escenario en la fila. Saben que pasarán horas formados.

Para su aplicación deben presentar su registro de la primera dosis, además de su INE y una copia de la curp. Si es que aún no han recibido la primera dosis deberán de aplicársela en otro centro, pues en la deportiva solo se pondrá la segunda.

"Como buenos mexicanos todo a última hora ", dice una señora de la fila. Pero otra le contesta que no es así, que los tres días no fueron suficientes para abastecer la vacunación, pues ayer desde las 11 de la mañana ya no había vacunas.

"Yo fui a las 11 a las Américas, me dijeron que ya no había, desde temprano se había acabado. Y uno no pudo, ir viernes y sábado porque trabaja", relató María Méndez.

Esta jornada se hace a la par de la vacunación para las personas 40 a 49 años, que podrán acudir a 13 centros de vacunación, y tendrán hasta el 1 de julio para recibir el biológico de AstraZeneca. Desde hoy arrancó la aplicación en León, Silao y Guanajuato capital.

