A Nataly la trajeron engañada de Colombia; cayó en una red de trata de personas

Celaya, Gto.- "Allá hay trabajo para ti", le dijo una conocida a Nataly cuando aún se encontraba en Colombia. A la joven de 32 años, le ofrecieron trabajo en México como dama de compañía en una empresa "prestigiada", pero Nataly cayó en el engaño de una red de explotación sexual, lleva un mes y dos días desaparecida.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato a través del consulado de Colombia en México entregó avances de la investigación a la familia de Nataly Alejandra Ángel Sáenz.

Con su desaparición sabemos que fue usada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que a diario sufren en especial mujeres vulnerables, quienes son captadas por mafias como en el caso de ella, relató Edgar, el hermano de Nataly.

Nataly llegó a Celaya en enero de 2020, una colombiana le ofreció trabajo "disfrazado" en México, bajo la promesa de una buena remuneración económica, explicó la madre de Nataly a medios de Colombia.

Nataly sobrevivió un año y medio en el trabajo prometido, por su habilidad e inteligencia, según describe su hermano, la joven colombiana aceptó los términos y supo desenvolverse en la "empresa" ligada a la delincuencia organizada. Además de ser trabajadora sexual, también vendía boletos para rifas de lujosos objetos.

La familia de Nataly, recién se enteró de la verdad sobre el trabajo de la colombiana en México. Aunque se comunicaba frecuentemente con ellos, la joven nunca les contó.

En Celaya, Nata –como la llaman sus familiares- tenía como base de trabajo el mercado de abastos Benito Juárez, ahí muchos comerciantes la conocían, pero nadie quiere hablar sobre la extraña desaparición.

EL ÚLTIMA DÍA QUE LA VIERON

La noche del 18 de junio, Nataly salió de la casa en la que vivía en Celaya, ese fue el último día que la vieron. Le siguieron cuatro días de búsqueda por parte de sus compañeras de vivienda, no tuvieron éxito ni datos para localizarla.

El 22 de junio, una chica llamada Angie se comunicó con Edgar, le dijo que Nataly tenía cuatro días desaparecida y que ellas ya no podían hacer nada, sus vidas estaban en juego. Angie le relató que en llamadas anónimas amenazantes, las intimidaron, los presuntos implicados en la desaparición de la colombiana les pidieron ya no continuar la búsqueda "si no querían terminar como ella".

CAMBIOS EN EL PERFIL DE ALEJA NATA

El sábado 19 de junio, Nataly quedó en comunicarse con su familia, pero la llamada nunca entró.

Ante la inusual ausencia de la joven, su hermano revisó el perfil de Facebook de Nataly, quien aparece con el usuario Aleja Nata, extrañamente su página había cambiado, la mayoría de las fotos desaparecieron y los familiares y amigos de la joven fueron bloqueados.

"NATA, PROMETO UNA FIESTA CUANDO REGRESES"

A un mes de la desaparición de Nata, su hermano Edgar le escribió la siguiente carta:

"Ya ha pasado un mes exacto que no sabemos nada de mí hermana, Nataly Alejandra Ángel Sáenz. Se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de junio en la ciudad de Celaya Guanajuato México. Sus hijos, familia y amigos nos preguntamos todo el tiempo ¿Dónde está? ¿estará bien?, otros se preguntan. ¿pero qué hacía por allá?, ¿Por qué se fue a esas tierras hoy por hoy tan peligrosas? algunos otros se atreven a juzgar y a justificar lo injustificable. Lo cierto es que Nata es mi hermana una mujer colombiana, Trabajadora, Responsable, alegre, buena conversadora, vanidosa, y buena bailarina, que decidió buscar mejores oportunidades fuera del país para sus hijos y para ella.

Se arriesgó a dejarlo todo y emprender camino en tierras lejanas, ilusionada y convencida de lograr lo que se propone, tal vez no fue la mejor elección, pero para decir verdad, en Colombia está muy dura la situación, y más para una madre cabeza de hogar, que no tuvo el privilegio de ingresar a una universidad, tal vez por ser madre desde muy joven y tuvo que asumir y cambiar la universidad por el trabajo diario y constante durante muchos años como muchas otras mujeres en Colombia.

Hoy los días pasan el desespero no merma, más bien se incrementa la zozobra y la desolación, ni hablar de la frustración que produce estar a miles de kilómetros de distancia. Todos los días pienso por que pudo haber desaparecido? Porque nadie sabe nada? Es una situación que no se la deseo a nadie.

Con su desaparición sabemos que fue usada por una red de trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que a diario sufren en especial mujeres vulnerables, quienes son captadas por mafias como en el caso de ella.

Esta difícil y compleja situación por la que hoy atraviesa mi familia le puede suceder a cualquier otra en un país como el nuestro o como México donde reina el delito y las mafias están presentes desde las más altas esferas del poder. A mí como hermano no me queda otro camino al de seguir buscando a mi hermana hasta encontrarla, por lo tanto, mi familia y yo agradecemos que nos ayuden a hacer visible el caso de mi hermana, también a hacer presión a las autoridades, para que se avance en la investigación del caso, también a hablar en sus casa que este caso para que sirva de ejemplo para que ninguna otra mujer en Colombia o en México o cualquier otra parte del mundo sufra del flagelo de la trata de personas y ahora de la desaparición.

Mensaje a Nata

Nata Donde estés trata de estar tranquila, respira fuerza nata, no dejes de luchar, recuerda lo verraca que eres y hasta donde has llegado, trata de escuchar la naturaleza y llenarte de vida, ríe para que nunca se te olvide, recuerda el rostro tus hijos, acuérdese que nos seguimos ayudando desde la distancia, mi mama es la mejor de las guerreras y te espera para abrazarte cuando regreses. Prometo una fiesta cuando regreses para que bailaremos como siempre al son de una buena salsa, reiremos de felicidad infinita. Esperamos con ansias que regreses a estas tierras áridas y agrestes que te vieron nacer.

Ciudad Bolívar, Bogotá Colombia. 18 de julio de 2021

Edgar Ángel (Hermano)

#HastaEncontrarte #HastaQueAparezca"

Colectivos de búsqueda guanajuatenses han ayudado a la familia de la joven, que se encuentra en Colombia, a buscarla en Celaya, pero parece que Nata no dejó rastro.

