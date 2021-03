A Monse la asesinó su cuñado; familia pide sentencia de 70 años

León-. "Yo recuerdo a una niña muy feliz, mi niña me decía: me voy a la escuela (...) tía péineme". A Rosario se le quiebra la voz cuando recuerda a su sobrina Bibiana Monserrat Torres Bolaños, una niña que fue asesinada a los 12 años, en Silao.

De un día para otro Monse dejó de jugar con sus primos, los sueños de terminar sus estudios se perdieron. Su familia tuvo que despedirla en un ataúd de esos que no deberían existir, era una niña.

María del Rosario Bolaños Gómez, de 31 años, tía de Monse, acude a la marcha pacífica que terminó en el Arco de la Calzada para rememorar a la víctima este 15 de marzo. En donde colocaron flores de colores, velas y consignas en el suelo que decían: "No estamos todas, nos falta Monse". Con una cartulina verde y una foto pegada de su sobrina, Rosario se guarda las lágrimas y grita "¡Justicia!", y una pena de 70 años para el presunto asesino.

"Yo estoy acá por ella, por todas nosotras mujeres (...) para hacer justicia por mi sobrina (...) que no salga, que lo sentencien a la pena máxima, 70 años es lo que yo pido, preso, que no salga libre (el asesino) (...) si llega a salir va a agarrar parejo".

Rosario pide cinco años más que la pena máxima para un feminicida, años que no alcanzarían para compensar la vida de una niña que ansiaba seguir estudiando y que tenía la inocencia de su edad.

"Para eso nacimos, para morir, pero tampoco en manos de un hombre de pocos pantalones que se ponga con una mujer"

En el fondo de sus palabras suenan los cantos y consignas feministas "Abajo el patriarcado se va caer, se va caer, arriba el feminismo que va vencer, que va vencer". "No, que te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío yo decido, tengo autonomía...dije no", sonaba en el Arco de la Calzada, un espacio que se ha convertido ya el preferido de las feministas para manifestarse, y que apenas el 8 de marzo se pintó también de morado.

La familiar de Monse tiene una niña de 12 años, y asegura que por eso llega a comprender la impotencia y el dolor que por el que ahora pasa su hermana, madre de la víctima. "Si a mí me lo hubiera hecho yo lo destazo señor presidente, se lo destazo".

"Él nos arrancó un pedazo de nuestro corazón, nos arrancó nuestro ser. Ella era una niña que tenía muchas ganas de seguir estudiando, una niña muy alegre, berrinchuda, pero nosotros la queríamos mucho".

Rosario tiene una mirada triste, pero también una voz resiliente, y una seguridad que le provoca caminar por las calles con una sed de justicia. Este domingo asistió a la marcha que se llevó a cabo en Silao, bajo el mismo motivo, y nuevamente viaja a León, el único fin: pedir que las autoridades no liberen al asesino de Monse. "Me dijeron vamos a la marcha a León, dije: vámonos a León"

"Es muy doloroso, por eso yo tengo la fuerza y sigo de pie porque quiero justicia para mi sobrina. Yo la miro como una hija, tengo una niña de 12 años, no quiero que eso le pase a mi hija ni a ningún ser querido y más de nosotras mujeres".

EL TERRIBLE CASO

Monse o Bibi como la conocían, vivía con su hermana y su cuñado Oscar, de 26 años, el presunto asesino. Fue el 6 de marzo cuando ella se había quedado sola en el domicilio, y su cuñado aprovechó el momento, "se brincó" a la casa e intentó abusar sexualmente de ella.

La pequeña de 12 años se habría defendido, cuando su agresor le quitó la vida a golpes. De acuerdo con Periódico AM los familiares localizaron su cuerpo en el suelo con una lesión de un arma punzocortante en el cuello, y múltiples golpes en la cara y en la cabeza.

Monse fue trasladada a un hospital en estado grave por paramédicos de la Cruz Roja, el agresor fue detenido. Oscar quedó a disposición del Ministerio Público al confirmarse la muerte de Monse.

El terrible hecho ocurrió en la vivienda que su hermana y su cuñado rentaban, en la calle Emiliano Zapata, en la comunidad El Coecillo. Familiares confesaron que no había comportamientos anteriores que hicieran sospechar del crimen contra la niña, aunque Oscar tenía un temperamento violento.

El inculpado dice ahora que estaba bajo el influjo de las drogas cuando asesinó a Monse, aunque no se ha detallado que tipo de estupefaciente consumía. Los familiares señalan que no existe justificación para quitarle la vida a una niña.

También reclaman que la defensa del presunto asesino sea una mujer, cuando debería estar en la misma lucha que las víctimas. Para la familia de Monse el apoyo de los colectivos feministas ha significado un "puente" para pedir justicia. Alzan la voz para jamás tener el silencio ante una injusticia.

IO/PR