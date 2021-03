"A mí no me agarra de los huevos nadie", Sheffield a ex precandidata de Morena

Guanajuato, Gto.- "A mí no me agarra de los huevos nadie", finaliza una discusión Ricardo Sheffield, previo a su registro como candidato de Morena por la presidencia municipal de León.

La manifestación de inconformidad del candidato morenista llegó al mostrarse en desacuerdo con que María del Carmen Cuervo Fernández apareciera como tercera regidora en la que sería su planilla como contendiente.

"No te voy a aceptar a fuerzas así", le dijo Sheffield a Cuervo Fernández al inicio del diálogo; "No te voy a aceptar, te lo estoy diciendo así de frente", puntualiza el aspirante.

La discusión:

Sheffield: No te voy a aceptar a fuerzas así.

María del Carmen: ¿No?. Es que estamos en las mismas.

Sheffield: No te voy a aceptar a a fuerzas. Aquí tenemos las pruebas.

María del Carmen: ¿Cuáles pruebas?

Sheffield: De que estás aquí, forzándome.

María del Carmen: No, ¿cómo cree?, no.

Sheffield: No te voy a aceptar, te lo estoy diciendo así de frente.

María del Carmen: Vamos a ver qué dicen, ¿no? El Nacional.

Sheffield: Yo no me registro si lo hacen de arriba.

María del Carmen: ¿Entonces?

Sheffield: Yo no me registro si va a ser ahorita. No, no me voy a a esperar a nadie. Voy a esperar a que registren del uno, de abajo para arriba. Soy el último en la lista. Que vuelvan a checar.

María del Carmen: Pero no se puede. No se puede de abajo para arriba.

Sheffield: Me quedo aquí, hasta que quede en ese orden. Y ya le informe a quien le tenía que informar. Y anda en Campeche (AMLO). Ahorita, ahorita contesta la gente.

María del Carmen: ¡Qué lamentable!.

Sheffield: Pues más lamentable lo que estás haciendo. Me hubieras buscado hace un mes o dos, ¿no?.

María del Carmen: Yo no estoy diciendo nada.

Sheffield: ¡A mí no me agarra de los huevos nadie!.

María del Carmen: ¡Qué lamentable!.

Sheffield: (repite) ¡A mí no me agarra de los huevos nadie!.

EL VIDEO "HECHIZO"

Minutos después de que el diálogo, subido de tono se empezó a mover en las redes sociales, la versión de un extraño video con subtítulos se distribuyó rápidamente por Whats App.

El subtitulase fue alterado. Ya no decía huevos, cambio por "tonto" y justo en el momento que dice la palabra original, el volumen es muy bajo, casi ilegible. Se podría decir que fue un video alterado para encubrir la grosería del candidato a una dama de Morena que aspiraba por la candidatura. Esta cuenta publicó el video alterado:

¿Quién en su sano juicio podría votar por @Sheffieldgto para alcalde?

Vean el berrinche que hizo porque es el último para registrarse como candidato de Morena ¡hasta amenazó con que le habló a AMLO para que lo dejaran primero!



Inepto, prepotente y berrinchudo, igual que AMLO pic.twitter.com/C96DmDIVy3 — León de Guanajuato ?? (@LeonGTO01) March 25, 2021

Esto dice el subtitulaje del video alterado:

Sheffield: A mí no me agarra de su tonto nadie.

María del Carmen: ¡Qué lamentable!

Sheffield: Nadie me agarra de su tonto.

LA PLANILLA DE MORENA

Después de un par de horas, y tras resistirse a firmar los documentos para validar su candidatura, pero, luego de eliminar a María del Carmen Cuervo de la planilla, Ricardo Sheffield hizo oficial su registro como candidato de Morena por la presidencia municipal de León.

Así quedó la planilla:

Síndico 1: María Amparo Ríos Gómez.

Síndico 2: Jorge Marcelino Trejo Ortiz.

Regidor 1: Gabriela del Carmen Echeverria González.

Regidor 2: Oscar Antonio Cabrera Moron.

Regidor 3:Erika del Rocío Rocha Rivera.

Regidor 4: Gabriel Durán Ortiz.

Regidor 5: Edith Christina Medina Rosales.

Regidor 6: Dany Ángel Martínez Muñoz.

Regidor 7: Margarita Carolina Jiménez Revorio.

Regidor 8: Luis Ernesto Gaytán Villegas.

Regidor 9: Gabriela Leo Lim Vázquez.

Regidor 10: Luis Fernando Cerda Mancilla.

Regidor 11: Rosa Elena Martínez Yebra.

Regidor 12: Claudio Maximiliano Vera Haro.

