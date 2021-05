A la candidata de Morena en Celaya la violentan sus compañeros de partido

Celaya, Gto.- A un mes exacto para las elecciones del 6 de junio por la presidencia municipal, reapareció la candidata de Morena, Carmen Castrejón, y lo hizo acompañada del dirigente estatal, Ernesto Prieto. Sin embargo, la rueda de prensa que pretendía demostrar un respaldo total a su candidatura, terminó en una denuncia abierta sobre la violencia política de género que ha recibido de simpatizantes del primer candidato a la Alcaldía por este mismo partido, Antonio Chaurand.

Recibí casi amenazas de alguien por ahí diciendo que iba a tener a todo el equipo en contra, pero se entiende la situación emocional por la que pasan y mis respetos para el doctor Chaurand. Creo es una persona a la que le ha faltado un poco la orientación y ha habido ciertos sesgos y consejos de gente que ni siquiera cree en la cuarta transformación, y en ese sentido no creo que haya otra cosa que trascienda.

La candidata de Morena a la presidencia municipal se refirió a agresiones que ha recibido a través de redes sociales, en donde simpatizantes y gente que acompañaba al doctor Antonio Chaurand ha realizado señalamientos denostativos en su contra, aunque se negó a identificar o mencionar a quién se refería.

Eso sí, adelantó que podría interponer acciones legales por Violencia Política de Género.

Carmén Castrejón y Ernesto Prieto.

Si en su momento se requiere y es necesario, claro que también tomaré acciones porque he recibido muchísima y diariamente violencia política de género, más de lo que me hubiera imaginado al entrar a apoyar. No soy una intrusa. Toda la campaña de denostación en mi contra se ha verificado que nadie da la cara y yo tengo una trayectoria universitaria y laboral en un corporativo en la ciudad de México, un negocio familiar que tiene mi hija y decían que tenía poca experiencia política, pero conozco lo que es la política y eso es lo bueno, tengo una trayectoria limpia.

-¿La violencia la ha recibido del doctor Antonio Chaurand?, se le preguntó.

=Encabezada por él no, ya en su momento lo platicaré. Simplemente de algunas personas muy en lo particular que conmigo no se gana. No son militantes y yo no podría hablar de simpatizantes porque entonces simpatizante y empatizar sería estar de acuerdo en un proyecto, pero creo es gente ajena.

Ante la controversia que había generado, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto intentó desviar la atención hacia otro tema y pidió no centrar la atención en el "morbo" que podría haber generado la denuncia de violencia política de género que denunció la candidata.

La labor de ustedes es muy respetable, ustedes son reporteros honorables pero sugiero de la manera más respetuosa que nos enfoquemos en las propuestas que la doctora tiene para la transformación de Celaya, no tanto en el morbo que pudiera generar un supuesto conflicto interno. Hoy se confirma que la doctora tiene todo y el absoluto respaldo de la dirigencia estatal y nacional del partido para darle este respaldo.

Además de la denuncia de violencia política de género, Carmen Castrejón aceptó que no es militante de Morena y que tampoco ha renunciado a su cargo como docente en la Universidad de Guanajuato. Que hace campaña después del horario laboral y en los fines de semana, y que su sueldo sale del ramo 33 federal, no del Estado ni de la propia Universidad.

Por su parte, Ernesto Prieto acusó que el IEEG está secuestrado por los intereses panistas en el Estado y aun así dijo que sólo con un fraude electoral podrán ganarle a los candidatos de Morena en las próximas elecciones.





