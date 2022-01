A "El Marro" podrían dictarle hasta 190 años de cárcel

Guanajuato-. "El Marro" lleva un año y medio preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, podría vivir ahí por 190 años. A José Antonio Yépez Ortiz, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, le esperaría una vida dentro del penal, una abogada penal explica el proceso judicial que podría llevar el delincuente que creó un imperio con el robo de combustible en Guanajuato.

El 14 de enero "El Marro" fue sentenciado a 60 años de cárcel por el delito de secuestro. El capo fue juzgado por el Poder Judicial de Guanajuato, organismo que con sustento en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y lo encontró culpable a él y a sus coautores por el delito de secuestro.

Yépez Ortiz y sus cómplices tendrán que pagar una multa de 347 mil 520 pesos por el secuestro de una empresaria de 52 años, originaria de Apaseo el Alto, de acuerdo con la FGE.

Además del delito de secuestro, "El Marro" será procesado por otro delito del fuero común: el homicidio en grado de tentativa en agravio de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, que participaron en su arresto.

Tiene otros dos delitos federales por los que según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, falta procesarlo: robo de combustible y delincuencia organizada. Ambos son del fuero federal, y será la Fiscalía General de la República quien resuelva su sentencia.

EL CAPO QUE CAUSÓ 10 MIL MUERTES PODRÍA PASATR 190 AÑOS DE CÁRCEL

Fabiola Maldonado Alcaraz, abogada con Maestría en Derecho Penal, detalla que la pena máxima de "El Marro" podría ser de 190 años, de acuerdo con el Código Penal Federal, tomando en cuenta la sentencia de 60 años por secuestro, y sumando las penas por los delitos de fuero común y federales que le faltan: homicidio calificado en grado de tentativa contra servidores públicos, delincuencia organizada y robo de combustible.

Hay que tomar en cuenta que en ocasiones las penas se ven reducidas por el buen comportamiento de los presos.

A "El Marro" se le atribuyen cuatro delitos específicos. Dos del fuero común: secuestro y homicidio calificado en grado de tentativa contra servidores públicos, por los que se juzgó y se le juzgará a nivel estatal. Además de dos delitos del fuero federal: delincuencia organizada y robo de combustible (huachicol).

La abogada toma en cuenta las penas máximas para sumar cada una de las posibles sentencias que podría alcanzar.

La primera condena, que ya fue dictada en un Juicio Oral del Poder Judicial del Estado, el 14 de enero, fue la de secuestro. Delito por el que José Antonio Yépez ya suma 60 años de cárcel.

Por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra servidores públicos, la pena máxima podría ser de 60 años.

En el fuero federal, si se le juzgara también con la pena máxima por el delito de delincuencia organizada, le podrían dictar 40 años de prisión, tomando en cuenta el cargo de líder que tenía en el Cártel de Santa Rosa de Lima. Pues al juzgar a integrantes de un grupo criminal, se les da una sentencia dependiendo el rango dentro de la célula, explica la penalista.

Por el delito de robo de combustible, la pena máxima podría ser de 30 años, según la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Sumando así, la condena máxima de estos cuatro delitos, "El Marro" podría pasar 190 años en prisión. La abogada aclara que esto en caso de que le dicten las penas máximas según el Código Penal Federal, pero está sujeto al comportamiento del delincuente, con el que podrían reducirle la pena, o también aumentarla, si es que le agregan más delitos.

Yépez Ortiz actualmente lleva un año y medio en prisión, que ya le está contando para su condena final. El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido el 2 de agosto del 2020 en una finca gallera en Franco de Tavera, una comunidad de Juventino Rosas. Desde entonces ha estado preso en el penal federal de El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad, donde está recluido "El Mochaorejas".

En 2021 "El Marro" interpuso un amparo denunciando malos tratos en prisión, y asegurando que vivía aislado del resto de la población penitenciaria.

"...Reclamo que me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevó ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros sí van. Cuando se juntan el horario de las llamadas de los otros módulos con mis horarios que yo tengo asignados para mis actividades, los custodios dicen que no puedo estar cerca de nadie más y que me tengo que esperar a que se vayan a sus estancias los de más internos y me quedo sin patio, sin bajar a comedor o me retrasan mis llamadas", acusó Yépez Ortiz, de acuerdo con Milenio.

En enero del 2022, un Tribunal Federal determinó no estudiar el recurso de revisión que interpuso José Antonio Yépez.

Del 2017 al 2020, año de su captura, "El Marro" habría provocado 10 mil muertes en Guanajuato. Desde entonces, con su liderazgo en el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró mil 423 víctimas de homicidio doloso, en el 2017. El 2018 cerró con 3 mil 290 asesinatos, mientras que en el 2019 se contabilizaron 3 mil 540 homicidios. De enero a junio del 2020, se registraron 2 mil 293 homicidios dolosos. La sangre derramada de 10 mil personas trazó la expansión criminal de la célula de Yépez Ortiz y su pleito por la plaza.