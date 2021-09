A dos años del asesinato de "Temo", integrante del Cisen atacado en Salamanca

Salamanca-. ¿Ataque directo o intento de asalto? Hace dos años el delegado del antes conocido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Juan José Olvera, y su compañero Cuauhtémoc Izquierdo Castro fueron atacados a balazos en la carretera Salamanca-Celaya. "Temo" murió, Olvera sobrevivió y ayer lo recordó con este mensaje.

"Esa artera agresión acontecida el 18 de septiembre de 2019, marcó para siempre nuestras vidas, tu desgraciadamente la perdiste y dejaste un hueco imposible de llenar en tu familia y en quienes éramos tus amigos", escribió el delegado en una publicación de Facebook.

(Foto: Especial)

Te puede interesar Cae banda de secuestradores en Apaseo el Alto; le cortaron un dedo a su víctima

"Como un sencillo homenaje póstumo", Juan José Olvera le dedicó estas líneas a quien estuvo con él en el momento del ataque, y a quien con armas largas le quitaron la vida luego de pedirles que se identificaran en medio de la carretera. "Seguimos extrañando su ausencia pero sabemos que está en un mejor lugar", escribió el delegado este sábado.

Fue un miércoles 18 de septiembre del 2019 cuando el delegado del Cisen y su compañero Cuauhtémoc, iban a la altura del kilómetro 86, en ese momento un vehículo con torreta los detuvo. Eran las 5:45 a.m. cuando tres personas con armas largas les pidieron que se identificaran, y simultáneamente le dispararon a "Temo".

Las balas repentinas le quitaron la vida a su compañero, y lesionaron a Olvera luego de que forcejeara con los agresores; aun así lo alcanzaron a herir con un golpe en la cabeza, pero sobrevivió. Fue trasladado a un hospital, y Cuauhtémoc, en en una unidad del Servicio Médico Forense.

"Escribo estas breves palabras en tu memoria Temo, como un sencillo homenaje póstumo para reiterar lo que refiere una estrofa de nuestro himno institucional: Es tu espíritu presente compañero que no estás, el que alienta mi servicio, no te has ido en realidad".

Aunque aun queda pendiente la captura de uno de los agresores, según el propio Juan José Olvera, "confía" en que se hará justicia por el ataque del que fueron víctimas.

¿Los motivos del suceso? Al principio se habló de un intento de asalto, pues el auto Jetta blanco en el que se trasladaban fue robado y localizado en el entronque al municipio de Valle de Santiago, los sicarios abandonaron el vehículo, confirmaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia a medios digitales. También corrió la versión de que se trató de un ataque directo.









IO