A dos años de pandemia, Guanajuato seguirá con cubrebocas obligatorio: Diego

Guanajuato.- A dos años de haberse detectado el primer caso de coronavirus en Guanajuato, el gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que en la entidad seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios públicos.

Te puede interesar Antes y después de las vacunas: así bajaron las muertes en Guanajuato en un año

Lo anterior comentó luego de que Nuevo León y Chihuahua dieran a conocer que en espacios públicos ya no es necesario el uso del cubrebocas, sólo en espacios cerrados y negocios.

Agregó que el Estado seguirá al pendiente de las decisiones que se tomen en la Organización Mundial de la Salud, pues aún existen olas y brotes en varios países, por lo que Guanajuato estará al pendiente de las olas.

Te puede interesar Vive una Cuaresma sana: Tips para el consumo de pescados y mariscos sin riesgo

Asimismo, dijo que en Guanajuato se mantendrán las medidas de reconversión de camas en los hospitales del Estado.

"No, aquí no, aquí tenemos que seguir con el cubrebocas, mientras las autoridades sanitarias federales no nos den el definitivo de que concluyó la pandemia, nosotros vamos a seguir utilizándolo, vienen olas, otros contagios, mientras exista una positividad del 20% vamos a tener que seguir cuidándonos, si bien no se ve la misma mortalidad que antes, sí existen

los contagios y debemos de seguir usándolo".

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, declaró que la población de Guanajuato debe seguir usando el cubrebocas en todo momento y mantener la sanitización de manos y la sana distancia.

Enfatizó que los repuntes se siguen presentando en varios países y añadió que a pesar de no ser obligatorio, sí es necesario el cubrebocas para evitar contagios en quienes no se han infectado y en quienes ya padecieron Covid, en alguna de las cuatro olas en dos años de pandemia.

Te puede interesar Guanajuato mantendrá espacios Covid hasta que OMS dé por terminada la pandemia

"Estamos viendo como en otros países, se presentan estos repuntes, estamos y seguimos avanzando mucho en la vacunación, pero el cubrebocas es una barrera que evita que la persona que habla expulse la gotitas de saliva que pueden respirar las personas con las que se convive".

"Si se hace ejercicio en el parque o en una zona bien ventilada y no es una actividad grupal se puede prescindir de usar el cubrebocas, pero cuando ya hay convivencia entre seres humanos se tiene que seguir usando el cubrebocas, más que obligatorio es necesario para que cortemos de una manera más efectiva la cadena de transmisión".

Concluyó que a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud no ha decretado el fin de la pandemia y el paso a una enfermedad endémica, por lo que se deben de mantener todas las medidas de bioseguridad.

JP