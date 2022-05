A Diego le honraría ser presidente de México; prefiere terminar mandato

León.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que sí le interesa ser presidente de México, aunque aceptó que se retira a los 43 años de la política cuando termine como gobernador.

Declaró que no está cansado, pero que su ciclo concluye al terminar como gobernador y buscará dedicarse a administrar su rancho y "ser un ciudadano normal en la calle".

"No estoy harto de la política, estoy muy contento, saben que me apasiona, pero son ciclos, yo he prometido que cerraré como gobernador, fue una promesa de campaña, tengo que hacer cosas, tengo mi carrera, mi profesión, vislumbrar negocios, tengo mi rancho, son muchas cosas, como Fox, me retiraré a mi rancho, espero cerrar fuerte mi gobierno, tengo muchos logros y entregar cuentas a la ciudadanía".

Negó que en el PAN que dirige Marko Cortés, lo llamen los panistas de todo el país para sumarse a la contienda interna por la candidatura para la Presidencia de la República, la cual le honraría, pero aceptó que la polarización del país es muy grande y se hace un lado para que llegue un perfil unificador.

"No creo que me llamen en mi partido para representar al PAN, la Presidencia de la República es un cargo que a cualquier mexicano le honraría, pero hoy vive la República una situación difícil, necesitamos un gobernante que nos una, hay una gran polarización, tristemente se ve una gran división de los mexicanos, necesitamos un candidato que nos una a todos".

"No creo ser ese candidato que nos una, al contrario soy de mecha corta, lo mío no es estar platicando tanto, y el país está tan diferente, Guanajuato es una chulada de estado y es sencillo porque todos los guanajuatenses pensamos de una misma manera, pero cuando vemos las visiones del sur y del norte del país, y conciliar los intereses se hace todo muy complicado, necesitamos una persona con la virtud del diálogo, de la unión, son perfiles diferentes, yo soy más ejecutivo, de toma de decisiones, de visión de largo plazo, el país necesita un perfil de unidad"

Sobre su llegada al Gobierno del Estado, dijo que a Guanajuato lo encontró en marcha, con una gran atracción de inversiones, muchas finanzas positivas, con un tema social a la vanguardia, pero aclaró que se llegó a su ciclo en varios temas.

Dijo que se acabó la industria automotriz debido a que ya no hay más empresas grandes que traer, ya están en México y había dos opciones "reinvertarnos o seguir sobre lo mismo, por eso buscamos pasar a la mentefactura, entregar un Guanajuato con visión a largo plazo, que es algo que no tenía, al final nos tocó la curva de éxito de la manufactura y llegamos a un tope, me toca presentar la visión a otros 30 años, a largo plazo".

"Nos entregaron un gobierno muy sano en finanzas, así lo dejó Miguel Márquez, con infraestructura, y se enfrentó al reto que es la 4T, con 30 mil millones de pesos menos que tenemos con respecto a los últimos 4 años cuando estuvo Miguel".

Dijo que otro reto fue la organización administrativa para ser más eficientes, hacer más con menos, aumentar la aportación de recursos, y añadió que en 2018 sólo el 7 por ciento aportaba Guanajuato del presupuesto general, y hoy es el 11 por ciento, "parece menor, pero ese 4 por ciento es grande para ser en tan poco tiempo, todas las pequeñas acciones nos han llevado a tener esa aportación de recurso propio".

Como tercer punto dijo que se tiene un Guanajuato más seguro y más en paz, aunque reconoció que le falta mucho, a pesar de que ha bajado hasta un 85 por ciento el robo de combustible.

"No está logrado ni llegamos a la meta, pero si vemos a hace tres años lo que sucedía, para empezar, cuando llegue había el problema del huachicol increíble, los ductos que explotaban por semana, los muertos por respirar los vapores de los ductos, la venta de garrafones en la carretera de Apaseo, todo lo que pasaba con los huachicoleros, gracias al Gobierno Federal se ha ido bajando yo calculo en un 85 a 90 por ciento, existen casos aislados, pero ya no es lo que había antes que pasaban las mangueras por los ranchos sacando el combustible"

"Hace tres años había bloqueos carreteros con carros incendiándose porque los grupos criminales se sentían tan empoderados que podían paralizar el Estado, ya se acabó eso, había un territorio donde no podía entrar la autoridad, ahora recuperamos el territorio, detuvimos al líder criminal y a gran parte de la población criminal".

Dijo que existe una disminución de homicidios y de todos los delitos, pero surgieron nuevos delitos como la extorsión que han estado controlando y al final de su gestión espera entregar un Guanajuato más seguro que el que encontró

"Fue lo que prometí, las fortalezas son institucionales propias, no dependiendo de otros gobiernos, eso es lo más valioso, hemos visto esfuerzos en otros estados como Ciudad Juárez donde llegó el Gobierno Federal con mucho ejército y aplaca la inseguridad, pero cuando se van resurge, aquí le estamos apostando a las Fuerzas del Estado, la Fiscalía y las policías municipales, esas se van a quedar, esa es la gran diferencia", concluyó.

JP