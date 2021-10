48 horas en el río esperando a José Miguel

Se enteraron de la explosión del ducto de Pemex y acudieron a la zona del desastre. Ese lunes les cambió la vida. Sabían que José Miguel Cerritos estaba ahí. Limpiando el río Laja con un 'bulldozer'. Se instalaron en la orilla del río pese a la insistencia de las autoridades en que abandonaran la zona.

Pero no iban a irse sin los restos de José Miguel. Así pasaron dos días. Hasta este jueves las autoridades no pudieron identificar los restos óseos de José Miguel Cerritos. El empleado municipal que permanecía en calidad de desaparecido tras la explosión de un ducto de gas de Pemex en Celaya.

Tres heridos y un muerto, balance de la explosión del ducto de Pemex en Celaya. (Foto: Twitter)

Hubo que esperar a la extinción del fuego. Allí estaba la familia Cerritos viendo cómo trabajaban los operarios. Olor a quemado y dos largas noches para digerir la tragedia. La explosión atrapó a José Miguel a los mandos de la retroexcavadora. Ahí murió calcinado. Sus seres queridos sabían que era él. Y querían sus restos del trabajador de San Miguel Octopan.

"Lo único que queríamos es que nos dieran los restos de mi hermano. Que se agilizara su recuperación. Sabíamos que estaba ahí y lo único que queremos es darle sepultura para estar más tranquilos”, dijo uno de sus familiares.

Pero la odisea de la familia Cerritos no terminó ahí. Tras recuperar el cuerpo el miércoles en la noche, este jueves las autoridades confirmaron por fin lo que ellos ya sabían: los restos óseos calcinados hallados en el 'bulldozer' pertenecían a su hermano. Pero el empleado del Ayuntamiento de Celaya no tenía seguro de vida. Solo recibirán 50 mil pesos gracias una póliza que la víctima había contratado por medio de un banco. Su contrato con el ayuntamiento era tan precario que no tenía prestaciones. Así lo confirmó el Oficial Mayor Abraham Rodríguez.

El operador había sido contratado desde marzo por concepto de honorarios y firmaba una renovación cada mes hasta que concluyera con los trabajos de limpieza. Lamentablemente no había alcanzado a entrar a la iniciativa de Seguro para Empleados que se aprobó en días pasados y entra en vigor hasta el 20 de julio.

Los trabajos no contaban tampoco con un proyecto ejecutivo. Todas las miradas apuntan hora al municipio. La presidenta municipal, Elvira Paniagua, se defiende diciendo que no era necesario.

“Un proyecto ejecutivo es para cuando se hace una obra. En este caso había un proyecto que tiene un nombre diferente y que define qué es lo que se hace. No es un proyecto ejecutivo como ta porque estas son acciones de limpieza, de reforzamiento de los bordes del río. No cambia el cauce ni requiere excavaciones. Por eso sí hay un documento donde se especifica el alcance de los trabajos”, aseguro la alcaldesa de Celaya.

No había señalética de los ductos

Los empleados del municipio encargados de la limpieza del río Laja trabajaban a ciegas porque no tenían marcada la ubicación de los ductos de Pemex. Una falta de previsión que desencadenó el desastre. José Miguel manejaba el 'bulldozer' sin saber que por ese lugar pasaba una tubería de Gas LP. Será ahora la Fiscalía General de Guanajuato la que deba deslindar responsabilidades. La propia alcaldesa reconoció el error. La odisea de la familia Cerritos puede saltar a los juzgados.