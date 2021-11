4 signos de alerta para saber si sufres violencia, según Instituto de la Mujer

León-. El caso de Guadalupe González Herrera empezó con manipulaciones por parte de su novio. Ya casi no convivía con su familia, cambió su forma de vestir y dejó su trabajo. Era parte de una relación que la violentaba psicológicamente, relataron sus familiares. Su cuerpo fue localizado sin vida el pasado 23 de marzo en un cerro de Dolores Hidalgo, su pareja le quitó la vida.

Frente a este escenario ¿Cómo puedes detectar si sufres violencia de género? Mónica Maciel Méndez, directora del Instituto Municipal de la Mujer enlista a La Silla Rota cuatro signos de alerta para identificar si eres víctima de violencia, pero de entrada advierte que la acción que violente "por más mínima que sea" no se debe normalizar.

LOS SIGNOS DE ALERTA

-Tu pareja empieza a violentarte verbalmente, a decirte palabras hirientes o que te hacen sentir incómoda, a pesar de que le adviertas que no te gusta

-Llega al nivel de los golpes que es el siguiente nivel de violencia, y el de mayor alerta. Por mínimo que sea el contacto o el golpe es una señal fuerte

-Hay un continuo de violencia, es decir, varios actos seguidos donde se observa que la violencia va creciendo, tanto física como psicológica o económica

-Hay una intencionalidad mayor donde se pone en riesgo tu vida, y podría terminar en un feminicidio

La violencia daña la salud física, mental, emocional, incluso la económica, explica la directora del Instituto de la Mujer.

"Estas situaciones seguramente constituyen violencias que muchas personas han normalizado, diciendo: no, no pasa nada, pero sí pasa. Y en ese sentido me refiero a que este primer acto puede llevar a generar este extremo de violencia en contra de las mujeres".

Las mujeres que sufran violencia de género pueden acercarse al Instituto detalla Mónica Maciel. Además de la institución están a disposición los teléfonos 911 o 075 que es la línea estatal.

El Instituto trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública para dar mejor atención a las llamadas por violencia de género, que normalmente se dan en un ámbito familiar.

"LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO ES MÍNIMA"

Bajo un contexto en el que Guanajuato suma 28 investigaciones por el delito de feminicidio de enero a septiembre de 2021, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mónica Maciel insiste en que la violencia contra las mujeres es un delito que debe ser penado.

"La violencia contra las mujeres no es mínima, hemos escuchado esto también, la violencia es un delito y por lo tanto debe castigarse y saber que esa violencia puede ir creciendo y desgraciadamente llegar al extremo que es la privación de la vida de las mujeres".

"Si detectamos estas situaciones podamos acercarnos a la amiga, a la vecina, a las instituciones, donde estaremos buscando todas las alternativas posibles para prevenir esta violencia extrema que es una realidad".

Visibilizar la violencia de género es el objetivo principal dice la directora del Instituto de la Mujer, con ese primer paso las instituciones deben implementar las estrategias necesarias para combatir la problemática, que advierte, en cada uno de los casos es diferente.

Las mujeres sufren la violencia en diferentes niveles, contextos, realidades, y por lo tanto cada una recibe una atención específica por parte del Instituto.

Con la llegada de la pandemia, los espacios confinados y la falta de trabajo, el número de mujeres violentadas aumentó. De enero a septiembre de este año, el Instituto de la Mujer atendió 3 mil 459 casos de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, los principales motivos: depresión, ansiedad, duelo, violencia, información sobre divorcio y pensión alimenticia.

