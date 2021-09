30 años del PAN: "Es el partido más confiable de México", dice Torres del Valle

León.- El próximo 26 de septiembre se cumplen 30 años exactos de la llegada del panista Carlos Medina Plascencia a la gubernatura de Guanajuato, quien surgió de la famosa "concertacesión" que se realizó en Los Pinos entre el presidente de aquella época, Carlos Salinas de Gortari (PRI, 1988-1994) y panistas de alto rango en el PAN como Diego Fernández de Ceballos.

"Es el partido más serio, más respetable, ahorita yo lo veo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señala que a ver si el PAN o el PRI le ayudan, pero es claro que por el PAN no ha hecho el intento, sabe que no, que el PAN no se va a prestar a eso", dijo el empresario Torres del Valle, quien fue invitado en 1988 a participar junto a Maquío (Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, nacido en Culiacán) en la contienda electoral.

Torres del Valle señala que la postura de los panistas del momento, de no apoyar al ocupante de Palacio Nacional (AMLO) en sus reformas legislativas, demuestran que existe una verdadera oposición al régimen morenista.

"Esto deja bien parado al partido, aunque ya no soy del PAN, lo sigo reconociendo que es el partido más confiable".

No obstante, también reconoció que el PAN tiene altibajos que no lo dejan bien parado en muchas ocasiones ante el electorado, pero añadió que su ideología es sólida para enfrentar a la Cuarta Transformación.

"Humanamente hay deficiencias como en todo, ninguna obra humana es perfecta, pero creo que es el más confiable".

Recordó que desde 1988 "Maquío" despertó las esperanzas de los panistas en León, ilusiones que fueron creciendo con el triunfo de Carlos Medina en la alcaldía y posteriormente en el gobierno del estado alterno de 1991.

Previo a la Concertacesión, Torres del Valle acompañó a Vicente Fox en la lucha por la gubernatura, en la cual compitió por la diputación federal del Distrito 3 de León, mientras que el abogado Nabor Centeno compitió por el Distrito 3 local también en esta ciudad.

El entonces distribuidor de camiones de carga y urbanos declaro que él como Nabor Centeno ganaron al PRI, "por mucha diferencia, fue más de 10 puntos porcentuales que derrotamos al PRI, en mi caso fue contra Martín Ortiz".

"En León en 1991 se ganaron los tres distritos locales y los tres distritos federales, a nivel local se despertó una gran euforia con Maquío y con Fox, y la campaña para gobernador".

"Los candidatos a diputados no teníamos dinero, tuvimos que recorrer todo el distrito a pie, no teníamos para invertir en radio y televisión, algunos medios nos daban alguna cobertura, pero generalmente no nos permitían hacer uso de los medios".

Torres del Valle conoció bien las filas del panismo al llegar a ser consejero estatal y nacional por varios años, así como presidente del Comité Municipal y tesorero del Comité Estatal del PAN.

Después de 25 años de militancia, salió del PAN en 2015 porque consideró que su ciclo había terminado.

JP