30 años del PAN: "Con el PRI había una corrupción brutal": Ismael Plascencia

"Al menos a mí nadie me ha pedido, alguien me dijo que no me piden porque saben que los voy a denunciar, si alguien me pide (moche) sí lo denuncio, pero entre los socios (Canadevi) tampoco se habla, he preguntado a los constructores de vivienda, y ni uno sólo me pudo decir que les han pedido dinero para agilizar trámites, parece que se da más en el ámbito particular, pero como los agremiados a la cámara le conocemos más al tema y tenemos voz los desarrolladores con el gobierno panista, no es fácil que nos pidan dinero"