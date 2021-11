25N: Abren tendedero contra violentadores de León, en redes

León-. "Mi tío abusó de mí en mi infancia, me invitaba a jugar y me pedía le diera "besitos" en su miembro y me pagaba con un negrito Bimbo, pasó el tiempo, él servía en una iglesia y para todos él es un hombre de bien y yo una loca, oveja descarriada que tiene sus ideas, a la que se le va juzgar por apoyar el movimiento. Toda la familia lo olvidó menos yo, aquí se siente y duele".

Así es el relato de una mujer que decidió alzar la voz y denunciar a su violentador en las redes sociales del colectivo Las del Caldero, un colectivo feminista interseccional de León.

"Vengo a deja mi denuncia anónima", empieza el relato.

La leonesa aprovechó la invitación que hicieron Las del Caldero para todas aquellas mujeres que deseen denunciar anónimamente si vivieron algún tipo de violencia o acoso. Este tendedero virtual fue abierto ayer, previo a la conmemoración de este 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A su testimonio reaccionaron varias mujeres, más por tratarse de un familiar en el que se creería que hay confianza: un tío.

El tendedero de denuncias se llenó de relatos de mujeres, quienes la noche de ayer se desahogaron y escribieron sus historias de abuso.

Otra de las víctimas recordó que en su noviazgo su pareja tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento, pues estaba dormida. Él usó el pretexto de que era uno de sus deseos. "Me enojé, lloré, me metí a bañar toda trabada sin saber que había pasado", contó la chica.

"Vivo con mi novio desde hace un año tenemos casi tres de noviazgo. Hace cinco meses aproximadamente vino un tío de él de visita desde Chicago, un día de esos se quedó en casa tomar con nosotros, fumamos weed, la pasamos lindo y llegó el momento en que me empezó a dar sueño, me fui a acostar a la cama y me quedé muerta.

Al día siguiente desperté y no tenía ropa, calcetas ni zapatos desde la cintura hacia abajo, me saqué de onda y no supe que pasó, mi novio estaba a lado de mi dormitorio sin ropa, me empecé a asustar, cuando desperté le pregunté que había pasado y me dijo muy tranquilamente que siempre había tenido las ganas de cogerme mientras yo estaba dormida, me dio mucha rabia y coraje saber que pasó eso y yo no sentí un carajo.

Me enojé, lloré, me metí a bañar toda trabada sin saber que había pasado... No le había contado a nadie, quizá hasta ahora aquí".

En algunas ocasiones el abuso llega de quien menos lo esperas, como lo cuenta otra mujer que abiertamente denuncia a Pablo Martínez, un danzante que hace malabares en León. La víctima detalla que comenzaron a salir y todo iba "cool" e incluso le inspiraba confianza, hasta que la empezó a presionar para tener relaciones sexuales.

"En ocasiones en algún encuentro si había caricias y besos pero siempre tuve mi postura de que aún no me sentía lista y él sutilmente me hacía sentir mal al no acceder completamente, una de esas veces (y la última por fortuna), me sometió físicamente para tener relaciones, yo pude salir de esa situación bien librada. Me enojé, lloré, y me fui y no volví a hablarle".

"Pasado el tiempo me volvió a agregar y la verdad es que lo ignoré y lo bloqueé. Es preocupante a donde nos lleva el miedo, pero ahora la verdad es que no me quedaría callada otra vez".

Los escritos reflejan las historias de abuso que aún se viven en León. El colectivo Cuerpas en Libertad conmemora el #25N con varias reflexiones:

-En México 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abuso a lo largo de su vida

-En México 1 de cada 4 niñas sufre violencia antes de los 18 años

-En México 11 mujeres son asesinadas al día

El 25 de noviembre es una fecha utilizada para concientizar y denunciar la violencia contra las mujeres a nivel mundial, pues la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designó como una fecha crucial en 1999.

TRES HERMANAS REVOLUCIONARIAS, LA CAUSA DEL #25N

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conmemorado el 25 de noviembre, se dio en esta fecha en honor a las hermanas Mirabal, tres luchadores políticas y sociales que fueron asesinadas en manos de la dictadura en República Dominicana, en 1960.

Conocidas como "Las Mariposas", Patria, Minerva y María Teresa se unieron al Movimiento Revolucionario el 14 de junio de 1959. Las hermanas tenían la finalidad de derrocar a Rafael Trujillo, el dictador que se ensañó con la familia Mirabal luego de que Minerva rechazara sus coqueteos en una de las fiestas que organizaba para abusar de las mujeres.

Desde entonces el dictador puso la mirada en las hermanas, quienes con un pensamiento revolucionario luchaban contra su régimen y asistían a reuniones clandestinas para "tumbar" su poder.

La lucha terminó el 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal fueron asesinadas por la policía de Trujillo. Las activistas fueron asesinadas a golpes y asfixiadas junto a su chófer Rufino de la Cruz, venían de visitar a sus maridos encarcelados cuando fueron interceptadas y asesinadas.

Desde entonces esta fecha fue un parte aguas en la lucha política de las mujeres, en 1981 el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe instauró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Misma fecha que tiene carácter oficial en la ONU desde el año 1999.

LAS CIFRAS

De enero a septiembre del 2021, en México se investigan 736 casos de presunto feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del total, Guanajuato acumula 28 casos colocándose en el lugar número 11 a nivel nacional.

En León, el Instituto Municipal de la Mujer brindó 3 mil 459 atenciones en el mismo periodo. Los principales motivos de atención fueron: depresión, ansiedad, duelo, violencia, información sobre divorcio y pensión alimenticia. Un incremento del 16.15% en comparación con el año anterior.

Este jueves a las 4:30 mujeres marcharán desde el Arco de la Calzada para conmemorar esta fecha y concientizar sobre la erradicación de la violencia de género.