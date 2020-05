22 casos de coronavirus confirmados en un solo día; ya son 354

La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato reportó a través del sitio web coronavirus.guanajuato.gob.mx con corte a las 2 de la tarde que se suman 22 casos positivos, ya son 354 casos confirmados de coronavirus en la entidad. Así mismo, se registró la muerte de una persona. Han sido 29 las víctimas por covid-19.









La gráfica de Histórico de contagios en Guanajuato muestra que el jueves 30 de abril y este viernes primero de mayo los casos confirmados en la entidad han sido los más elevados.

Las cifras de casos sospechosos o en investigación aumentaron a 766, el día de ayer eran 750 casos. Por otra parte, se han descartado 4 mil 295 casos en la entidad.

Los datos de casos recuperados también han aumentado. Son 108 pacientes que superaron al covid-19.

Las medidas preventivas siguen siendo las mismas. No salir de casa, tomar distancia entre una persona y otra, no saludar de mano o beso, lavarse las manos y no tocarse el rostro. La intención es que el virus no corra con rapidez y el Sistema de Salud no colapse.

DR