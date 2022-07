¿Puedes evitar pagar impuestos al SAT si te depositan desde un Oxxo?

León.- Una de las maneras más comunes que actualmente las personas utilizan para recibir dinero en sus cuentas bancarias es a través de depósitos en establecimientos como los Oxxos y Farmacias Guadalajara.

Sin embargo, dichos depósitos, también vigilados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que pudiera no ser recomendable abusar de ellos.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, delegación Guanajuato, Edgar Ulises Hernández,

"Montos relativamente pequeños. Hablamos de cinco mil pesos. Tú puedes llegar a una farmacia Guadalajara, puedes llegar a un extra, al Oxxo.

"Tú das una tarjeta de crédito y el Oxxo te permite depositar hasta cinco mil pesos. Y si quieres depositar 10 mil pesos, tan simple, haces dos depósitos. Oye, si son 15 mil, haces tres depósitos", dijo.

El especialista explicó que excederse en este tipo de depósitos puede provocar que las cuentas se bloqueen.

"Va haber momentos en donde el propio sistema que tienen las corresponsalías, así se les llama, van a bloquear las tarjetas", agregó.

"Hay gente que pide ya no depositar en el Oxxo porque ya no se puede, porque el mismo sistema bloquea las cuentas para que ya no se abuse de esos depósitos. Quieres depositar más, pues vete al banco. Pero al llegar al banco, quedas reportado de inmediato".

Lo anterior, sostuvo, puede ocurrir incluso con personas que no se encuentran en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT.

Si a las personas se les bloquea dicha cuenta donde se realizan estos depósitos, forzosamente tendrá que ir a un banco.

"Hay personas que a lo mejor no están registradas en el SAT pero tienen una tarjeta de débito en cualquier institución bancaria.

"Si empiezas a depositar en Oxxos y no en bancos, al momento que llegas a los 20 mil pesos, ya no puedes hacer más depósitos. Entonces, si necesitas meterle dinero a la cuenta, forzosamente tienes que ir a un banco".

JJ