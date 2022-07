Álvaro quería ser sepultado con música y le cumplieron su deseo

León.- Los familiares de Álvaro Enrique Ojeda Salazar, uno de los 53 migrantes fallecidos en un tráiler en San Antonio, Texas, le cumplieron sus deseos este sábado, sepultarlo entre música de banda y pasear su féretro por las calles de la colonia La Alameda en Cortazar. La tarde del viernes llegaron sus restos desde el Aeropuerto Internacional de Toluca y por la noche fue velado en la casa de sus padres.

El cuerpo de Álvaro fue el último en llegar a México, de los 8 guanajuatenses que perdieron la vida en Texas, y la noche del viernes, sus familiares y amigos le cumplieron sus deseos que había compartido en su página de redes sociales, "Así quiero que me despidan (cantando y con música) cuando yo muera" y "Cuando yo muera quiero que me paseen por las calles de mi pueblo donde feliz me paseaba".

La música de banda se escuchó desde la llegada del féretro, durante su velorio, en el camino rumbo al cementerio y al momento de sepultar al joven de 23 años que no alcanzó a realizar su "sueño americano".

No faltaron a su cita para darle el último adiós sus compañeros aficionados a las peleas de gallos, ni una gran cantidad de motociclistas, los dos pasatiempos favoritos de Álvaro que quedaron impregnados en fotografías dentro de su página de redes sociales.

Cientos de cortazarenses acudieron al velorio y al cementerio para despedirlo, en un ambiente lleno de flores, coronas, música, rezos y el fuerte rugir de más de una veintena de motocicletas.

Cabe recordar que el 27 de junio pasado murieron 53 migrantes en San Antonio, Texas, entre ellos 26 mexicanos en un tráiler abandonado, en el cual no había agua, aire acondicionado ni ventilación, de los cuales 46 fallecieron en el interior de la unidad y los otros siete posteriormente en un hospital.

LAS 8 VÍCTIMAS DE GUANAJUATO

Los 8 cuerpos de los guanajuatenses fallecidos en Texas ya descansan en paz en sus lugares de origen:

Omar Rico Almanza, de 29 años, de Cortazar.

María Guadalupe Montero Serrato, de 29 años, de Valle de Santiago.

Álvaro Enrique Ojeda Salazar, de 23 años, de Cortazar.

Óscar Aguado Romero, de 31 años, de Celaya.

Efraín Ferrel García, de 23 años, de Cortazar.

José Guadalupe Narciso López Muñiz, de 45 años, de Celaya.

Pedro Daniel Téllez González, de 17 años, de San José Iturbide.

Y José Antonio Pérez Ramírez, de 29 años, de Celaya.

El rugir de las motos fue parte del homenaje póstumo para Álvaro Enrique Ojeda. (Foto: Especial)

JP